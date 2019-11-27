Оператор связи поплатился за один звонок жителю Челябинска

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-27T13:59:45+03:00

Один звонок обошелся в 50 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компанию «Ростелеком» оштрафовали за нарушение Закона о рекламе

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Житель Челябинска пожаловался в Антимонопольную службу на рекламный звонок от компании «Ростелеком». Дистанционно гражданину пытались навязать ненужные ему услуги.

По российским законам, никто не вправе распространять рекламу по телефону без согласия абонента. А такого согласия гражданин не давал.

Доказать вину «Ростелекома» помогла аудиозапись звонка. Мужчина сохранил сам разговор, а также номер, с которого ему звонили.

— ПАО «Ростелеком» является рекламораспространителем данной рекламы. Номер, с которого позвонили челябинцу, также принадлежит этой компании. Поэтому ее вина была доказана, — замечают в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала компанию на 50 тысяч рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Как пожаловаться на спам от оператора мобильной связи

Если вы тоже устали от рекламных сообщений, жалуйтесь антимонопольщикам. К заявлению приложите:

— копию обращения к оператору мобильной связи с письменным отказом от получения рекламы;

— снимки рекламных сообщений с экрана мобильного телефона;

— распечатку детализации SMS-сообщений, полученную от оператора связи;

— копию договора с оператором на оказание услуг мобильной связи (при наличии);

— согласие или несогласие на обработку персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU