Оператор связи поплатился за один звонок жителю Челябинска
Житель Челябинска пожаловался в Антимонопольную службу на рекламный звонок от компании «Ростелеком». Дистанционно гражданину пытались навязать ненужные ему услуги.
По российским законам, никто не вправе распространять рекламу по телефону без согласия абонента. А такого согласия гражданин не давал.
Доказать вину «Ростелекома» помогла аудиозапись звонка. Мужчина сохранил сам разговор, а также номер, с которого ему звонили.
— ПАО «Ростелеком» является рекламораспространителем данной рекламы. Номер, с которого позвонили челябинцу, также принадлежит этой компании. Поэтому ее вина была доказана, — замечают в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.
Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала компанию на 50 тысяч рублей.
НА ЗАМЕТКУ
Как пожаловаться на спам от оператора мобильной связи
Если вы тоже устали от рекламных сообщений, жалуйтесь антимонопольщикам. К заявлению приложите:
— копию обращения к оператору мобильной связи с письменным отказом от получения рекламы;
— снимки рекламных сообщений с экрана мобильного телефона;
— распечатку детализации SMS-сообщений, полученную от оператора связи;
— копию договора с оператором на оказание услуг мобильной связи (при наличии);
— согласие или несогласие на обработку персональных данных.
ИСТОЧНИК KP.RU