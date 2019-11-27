2019-11-27T15:25:34+03:00
Происшествия

В Челябинске сбытчик наркотиков получил огромный тюремный срок

26-летний житель азиатской республики осужден за попытку продажи крупной партии героин
Людмила СТЕПАШКИНА
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26-летний мигрант-наркоторговец проведет в колонии строгого режима 14 лет жизни.26-летний мигрант-наркоторговец проведет в колонии строгого режима 14 лет жизни.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Точку в преступной карьере наркоторговца поставил суд Калининского района Челябинска. 26-летнему гражданину одной из азиатских республик СНГ предстоит провести 14 лет жизни в колонии строгого режима. Он обязан выплатить штраф в 150 тыс руб.

В конце марта мигранта задержали сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте в конце марта этого года во время сбыта свертка со светлым порошком. Экспертиза установила: это героин, массой 89,35 граммов.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-служба ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, следствием установлено, что наркодилер уже сбывал раньше 15 граммов героина.

Общий вес наркотика, который сбыл обвиняемый на территории города Челябинска, составил 104,49 грамма.

За незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере (104,49 гр) было возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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