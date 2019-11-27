Грузовик сбил пенсионерку на зебре и заблокировал трамвайные пути в Челябинске

СЕГОДНЯ 21:42 2019-11-27T21:56:50+03:00

Женщина с тяжелыми травмами теперь в больнице

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ДТП произошло в среду, 27 ноября, на улице Российской в Челябинске. Пенсионерка вместе с подругой переходила дорогу у бассейна «Ариант» и угодила под колеса фургона с хлебом. После столкновения грузовик съехал на рельсы и заблокировал движение трамваев.

Женщина получила серьезные травмы: перелом ребер и ранение легкого. На скорой ее отправили в больницу. Обстоятельства ДТП изучает полиция. Но водитель фургона уже признал свою вину и принес извинения пострадавшей.

Компания, где работает водитель фургона, пообещала оказать пострадавшей необходимую для скорейшего выздоровления помощь — даме помогут материально.

ДТП обсуждают в социальных сетях. Но не все горожане обвиняют водителя:

— Из-за потока машин тут не всегда видно пешехода. Тем более, невысокого роста. А вообще проще остановить 70 кг мяса, чем 10 тонн железа. Для пешеходов, как и для водителей, тоже есть правила. Но пешеходы их не знают, — замечает челябинец Алексей Сметанин.

В сентябре похожая авария произошла на Северо-Западе города. Грузовик выехал на трамвайную остановку и раздавил молодую женщину. Спасая жизнь пострадавшей, врачи ампутировали ей ногу, но спустя две недели она все-таки умерла.

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ИСТОЧНИК KP.RU