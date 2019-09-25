«Тормозного пути не было»: новые детали ДТП в Челябинске, где грузовик раздавил женщину на остановке

Утром 20 сентября челябинка Анжела Белякова ждала трамвай на остановке Тепличная - это на проспекте Победы, за пару остановок до Автомобильного училища. Рельсы здесь идут посередине проезжей части. Поэтому пассажирам приходится ждать трамвай между несущихся мимо машин. Для Челябинска с его взлетно-посадочными магистралями — это настоящий экстрим.

Анжела Белякова. Фото: из семейного архива.

В тот день многотонный грузовик потерял управление и подмял под себя сначала хлипкие секции забора, а потом и Анжелу.

Большегруз чудом не опрокинул находящийся на остановке трамвай, который за секунду до столкновения тронулся с места.

И НЕ ПЫТАЛСЯ ЗАТОРМОЗИТЬ?

Восстановить ход событий помогла видеозапись. На кадрах видно, как поток машин движется в сторону центра. На остановке открывает двери трамвай. Из вагона выходит мужчина и сразу же переходит дорогу на зебре без светофоров.

Легковушки тормозят и пропускают пешехода. И только большегруз, имея в запасе большую дистанцию, не сбавляя скорости, продолжает путь.

Буквально за пару метров до стоп-линии грузовик круто сворачивает на рельсы, сносит женщину и забор. Еще один пешеход успевает убежать от несущейся махины.

Один пешеход успел увернуться от грузовика прямо на переходе. Фото: Андрей Винников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733199" frameborder="0"></iframe> Грузовик вылетел на остановку и сбил женщину в Челябинске.Видео: Дмитрий Попов

— За рулем грузовика находился 30-летний мужчина. Он был трезвым. Говорит, уходил от столкновения, не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Свою вину водитель не отрицает. Будут проведены несколько экспертиз, — сообщают в городском ГИБДД и пресс-службе УМВД города.

Корреспондент КП-Челябинск побывал на месте аварии, когда там еще работали инспектора. Грузовик явно уходил от столкновения с легковушкой - ее тоже задело: на боку царапины, а на крыше «семерки» лежали осколки ограды.

Но тормозного пути не было. Ощущение, что водитель и не пытался нажать на тормоз. А увидел стоящую легковушку только перед самым столкновением. Зазевался? Был уставшим? Спешил? Или еще что-то?

БОЛЬШЕГРУЗАМ — НОЧЬ, ПЕШЕХОДАМ — ОСТАНОВКИ

Пострадавшая женщина получила тяжелые травмы. Ей ампутировали правую ногу, но началось отмирание тканей.

От забора, который должен был защитить пассажиров, ничего не осталось. Фото: Андрей Винников.

— Жене провели еще одну операцию. Прогноз врачи пока не дают. Состояние очень тяжелое, — рассказал журналистам супруг пострадавшей Никита Беляков.

Незадолго до этой трагедии губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал полицию ограничить движение большегрузов по улицам городов. Слишком частыми стали аварии с грузовиками.

В конце июля, к примеру, на улице Дзержинского в Челябинске автокран протаранил маршрутку, ехавшую в Ленинский район. Семеро пассажиров получили травмы.

Если грузовикам разрешат колесить по Челябинску только в ночное время, таких трагедий станет меньше.

А еще стоит перенести трамвайные остановки за пределы проезжей части. Как это сделано, например, у Оперного театра и парка имени Пушкина. Люди ждут трамвай на тротуаре, а когда он приходит, авто тормозят, а пешеходы садятся в вагон. Даже если возникнет опасная ситуация, у людей в таких случаях больше шансов спастись.

КОММЕНТАРИЙ

- Пассажир на автобусной остановке застрахован от наезда автомобиля не меньше, чем на трамвайной. Поэтому на улице скорость автомобилей должна быть небольшой.

Если же это магистраль скоростного движения, то места для пешеходов должны быть отделены не тонким сварным заборчиком, а конструкциями, которые удержат транспортное средство, - рассказал КП-Челябинск эксперт в сфере транспорта, активист движения «Гражданский патруль» Александр Агарков.

На фото самый безопасный способ размещения трамвайных путей и остановок из Томска, где проезжей части нет вообще:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733195" frameborder="0"></iframe> Грузовик сбил женщину в Челябинске.Видео: Анастасия Соломина

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете о причинах этого ДТП?

Сообщите о них нашим журналистам:

(351)233-14-29

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10