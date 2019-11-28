Жители Челябинска высмеяли минималистичную «нано-остановку»
По соцсетям распространяют фотографию, сделанную в Челябинске: табличка «остановка автобуса» и старенький стул. Анонимный автор снимка подписал его «нано-остановка».
— Где-то рядом должна быть нано-урна, — прокомментировала челябинка Светлана Ефимова.
— А если сделать дырку в стуле, то получится нано-остановка с биотуалетом, — иронизирует Альберт Плаксин.
Пользователи соцсетей придумали свои названия этой «картине». Вот некоторые из них: «остановка на минималках», «суровый Челябинск», «дешево и сердито».
А если серьезно, заметим, что стул поставлен на свежем асфальте, — чтобы люди обратили внимание и по нему не ходили. А это значит, что работа по облагораживанию началась, и, вероятно, вскоре на этом месте появится современный остановочный комплекс.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU