Жители Челябинска высмеяли минималистичную «нано-остановку»

СЕГОДНЯ 05:31 2019-11-28T05:33:18+03:00

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По соцсетям распространяют фотографию, сделанную в Челябинске: табличка «остановка автобуса» и старенький стул. Анонимный автор снимка подписал его «нано-остановка».

— Где-то рядом должна быть нано-урна, — прокомментировала челябинка Светлана Ефимова.

— А если сделать дырку в стуле, то получится нано-остановка с биотуалетом, — иронизирует Альберт Плаксин.

Пользователи соцсетей придумали свои названия этой «картине». Вот некоторые из них: «остановка на минималках», «суровый Челябинск», «дешево и сердито».

А если серьезно, заметим, что стул поставлен на свежем асфальте, — чтобы люди обратили внимание и по нему не ходили. А это значит, что работа по облагораживанию началась, и, вероятно, вскоре на этом месте появится современный остановочный комплекс.

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ИСТОЧНИК KP.RU