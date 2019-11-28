2019-11-28T05:33:18+03:00
Общество

Жители Челябинска высмеяли минималистичную «нано-остановку»

Ее обсуждают в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Нано-остановка в Челябинске. Фото: соцсетиНано-остановка в Челябинске. Фото: соцсети
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По соцсетям распространяют фотографию, сделанную в Челябинске: табличка «остановка автобуса» и старенький стул. Анонимный автор снимка подписал его «нано-остановка».

— Где-то рядом должна быть нано-урна, — прокомментировала челябинка Светлана Ефимова.

— А если сделать дырку в стуле, то получится нано-остановка с биотуалетом, — иронизирует Альберт Плаксин.

Пользователи соцсетей придумали свои названия этой «картине». Вот некоторые из них: «остановка на минималках», «суровый Челябинск», «дешево и сердито».

А если серьезно, заметим, что стул поставлен на свежем асфальте, — чтобы люди обратили внимание и по нему не ходили. А это значит, что работа по облагораживанию началась, и, вероятно, вскоре на этом месте появится современный остановочный комплекс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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