2019-11-28T11:04:41+03:00
Происшествия

Вину за гибель 59-летнего владельца "Руслады" в Челябинской области признал водитель

Алишах Сулейманов погиб в аварии на мокрой трассе
Лидия ПЕСКОВА
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Машина сильно пострадала - Сулейманов погиб. Фото: www.magcity74.ru.Машина сильно пострадала - Сулейманов погиб. Фото: www.magcity74.ru.
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Один из самых состоятельных людей Челябинской области владелец компании «Руслада» Алишах Сулейманов погиб под Пластом 15 октября 2019 года. Машина, в которой ехал бизнесмен, перевернулась на мокрой дороге и вылетела в кювет. Вину за случившееся признал водитель Сулейманова.

— Установлено, что «Тойота Лэнд-Крузер» двигалась со скоростью около 120 км/ч. На участке автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» водитель не учел закругление дорожной части и мокрое дорожное покрытие. Он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Директор крупного предприятия получил травмы и скончался на месте, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

42-летний водитель полностью признал свою вину и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и ждет суд. Дело будет рассматривать Пластовский городской суд Челябинской области. Водителю грозят пять лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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