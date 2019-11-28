2019-11-28T11:23:08+03:00
Общество

15-летнюю школьницу нашли мертвой в квартире в Челябинске

Девочка ушла из жизни дома
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Родные пришли домой слишком поздно.Родные пришли домой слишком поздно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти 15-летней школьницы из Челябинска. Близкие обнаружили ее тело в среду, 27 ноября. Трагедия разыгралась по месту жительства девушки в жилом доме на улице Воровского.

Следов криминала пока не нашли. Скорее всего, девушка собиралась свести счеты с жизнью и довела задуманное до конца.

За день до этого от отчаянного поступка удалось спасти другую школьницу из Челябинска. Девочка из многодетной семьи попыталась уйти из жизни, пока родителей не было дома. К счастью, мать с отцом вернулись вовремя и тут же повезли дочь в больницу. 15-летнюю девушку откачали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Трактор» завершит домашнюю серию в Челябинске матчем с уфимским «Салаватом Юлаевым»
Третьеклассница с перцовым баллончиком стала причиной эвакуации целой школы в Челябинской области
Вину за гибель 59-летнего владельца "Руслады" в Челябинской области признал водитель
Администрация Челябинска ищет новых подрядчиков для содержания дорог
Губернатор Алексей Текслер пообещал новые международные рейсы из челябинского аэропорта
При участии ВТБ открыта скоростная платная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Вместо условного срока — реальный: суд ужесточил наказание для парня, делавшего закладки в Челябинске
Жительница Магнитогорска закурила в туалете самолета «Сочи — Челябинск»
Жители Магнитогорска купили чернослив, выращенный из муки и маргарина
Социологи рассказали, как часто жители Челябинска проверяют счетчики воды и света
«За маму и за папу убивают»: в Магнитогорске подростки избили сверстницу за отказ извиняться на коленях
Социальное партнерство — один из инструментов повышения реальных доходов населения в Челябинской области
Жена хоккеиста «Трактора» спасла бездомного щенка от смерти в службе отлова
Закрасивших граффити с девушкой в центре Челябинска все же назовут поименно
Хайп прошел, авто осталось: олимпийская чемпионка Фаткулина не смогла продать подарок президента
Причину смерти матери и дочери с разницей в две недели пытаются установить в Челябинской области