15-летнюю школьницу нашли мертвой в квартире в Челябинске
Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти 15-летней школьницы из Челябинска. Близкие обнаружили ее тело в среду, 27 ноября. Трагедия разыгралась по месту жительства девушки в жилом доме на улице Воровского.
Следов криминала пока не нашли. Скорее всего, девушка собиралась свести счеты с жизнью и довела задуманное до конца.
За день до этого от отчаянного поступка удалось спасти другую школьницу из Челябинска. Девочка из многодетной семьи попыталась уйти из жизни, пока родителей не было дома. К счастью, мать с отцом вернулись вовремя и тут же повезли дочь в больницу. 15-летнюю девушку откачали.
ИСТОЧНИК KP.RU