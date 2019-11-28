15-летнюю школьницу нашли мертвой в квартире в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-28T11:23:08+03:00

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Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти 15-летней школьницы из Челябинска. Близкие обнаружили ее тело в среду, 27 ноября. Трагедия разыгралась по месту жительства девушки в жилом доме на улице Воровского.

Следов криминала пока не нашли. Скорее всего, девушка собиралась свести счеты с жизнью и довела задуманное до конца.

За день до этого от отчаянного поступка удалось спасти другую школьницу из Челябинска. Девочка из многодетной семьи попыталась уйти из жизни, пока родителей не было дома. К счастью, мать с отцом вернулись вовремя и тут же повезли дочь в больницу. 15-летнюю девушку откачали.

ИСТОЧНИК KP.RU