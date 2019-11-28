2019-11-28T13:14:09+03:00
Общество

Вазочка из Челябинской области украсит календарь международного сообщества художников-керамистов

Это работа мастера из Кыштыма
Лидия ПЕСКОВА
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Та самая вазочка. Фото: Никита Стахеев.Та самая вазочка. Фото: Никита Стахеев.
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Фото вазочки, вылепленной керамистом из Кыштыма Марией Кравцовой, опубликуют в календаре международного сообщества художников-керамистов ICAN, сообщает сайт «Хорошие новости».

Подбор работ, которые войдут в календарь, производится на конкурсной основе. Мария отправила составителям календаря несколько снимков фарфоровой вазочки с золотым декором из своей новой коллекции. Вскоре ей сообщили, что работа заняла первое место в номинации «Функциональная керамика» и будет опубликована.

В прошлом году фотографии работ Марии Кравцовой также украсили календарь ICAN.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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