Алексей Текслер заявил о снижении налоговой нагрузки на бизнес

СЕГОДНЯ 16:20 2019-11-28T16:20:25+03:00

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На страницах главы региона в социальных сетях появился видеоролик, в котором Алексей Текслер рассказывает о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей.

— Во время своей избирательной кампании я давал обещание снизить нагрузку для малого и среднего бизнеса, чтобы поддержать наши предприятия. Я верю, что малый и средний бизнес — это серьезный потенциал для роста нашей экономики и новых возможностей для занятости людей, — сказал Алексей Текслер.

Губернатор подписал законы о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения с 15% до 10%. Расширена льготная ставка, которая составляет не 10%, а 7%.

Кроме того, губернатор подписал закон о «налоговых каникулах». При запуске нового дела в течение двух лет предприниматель освобожден от уплаты налогов. Решением главы региона список видов деятельности, развивая которые можно воспользоваться «налоговыми каникулами», максимально расширен.

ИСТОЧНИК KP.RU