Алексей Текслер заявил о снижении налоговой нагрузки на бизнес
На страницах главы региона в социальных сетях появился видеоролик, в котором Алексей Текслер рассказывает о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей.
— Во время своей избирательной кампании я давал обещание снизить нагрузку для малого и среднего бизнеса, чтобы поддержать наши предприятия. Я верю, что малый и средний бизнес — это серьезный потенциал для роста нашей экономики и новых возможностей для занятости людей, — сказал Алексей Текслер.
Губернатор подписал законы о снижении ставки по упрощенной системе налогообложения с 15% до 10%. Расширена льготная ставка, которая составляет не 10%, а 7%.
Кроме того, губернатор подписал закон о «налоговых каникулах». При запуске нового дела в течение двух лет предприниматель освобожден от уплаты налогов. Решением главы региона список видов деятельности, развивая которые можно воспользоваться «налоговыми каникулами», максимально расширен.
ИСТОЧНИК KP.RU