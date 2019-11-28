2019-11-28T18:56:16+03:00
Общество

Жителей Курганской и Челябинской областей напугал неопознанный объект в небе

НЛО словно искало что-то на нашей планете
Лидия ПЕСКОВА
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Это в Кургане. Фото: Алексей Берсенев.Это в Кургане. Фото: Алексей Берсенев.
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С разницей в какие-то десять минут жители Курганской и Челябинской областей выложили в социальные сети видео, на котором заснят неопознанный летающий объект в небе.

В Зауралье его заметили над самим Курганом. В небе словно включился яркий прожектор, пошарил вокруг и растаял в темноте. В ролике не слышно звуков летящего вертолета или же самолета. Поэтому светящийся объект в небе, на самом деле, выглядит интригующе.

Еще один ролик снят жителями Копейска. Его авторы не смогли сдержать эмоций, поэтому мы не можем выложить видео на нашем сайте. Ограничимся пересказом. Здесь также в небе неожиданно появляется яркий луч, он словно ищет что-то на небосводе, а потом растворяется в темноте.

— А вдруг взорвется? А вдруг взорвется? — испуганно твердят мужики.

А это небо над Копейском. Фото: "Подслушано Копейск".

А это небо над Копейском. Фото: "Подслушано Копейск".

Знаете, что это? Оставляйте свои комментарии.

Над Курганом пролетело НЛО.Видео: "Типичный Курган".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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