Стала известна природа неопознанного объекта, взорвашегося над Челябинской и Курганской областью

СЕГОДНЯ 19:00 2019-11-28T19:44:01+03:00

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Вечером 28 ноября жителей Челябинской и Курганской области напугал яркий свет в небе. Белый луч разрезал небо, словно обвел землю взглядом, и растаял в густой темноте. Впечатлительные натуры заявили, что видели НЛО. Скептики заявили, что это — ракета.

И последние, видимо, были правы.

В четверг вечером с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета комплекса «Тополь». Как сообщили в Министерстве обороны, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. То есть объект пролетел как раз над нашими головами.

Над Курганом пролетело НЛО.Видео: "Типичный Курган".

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ИСТОЧНИК KP.RU