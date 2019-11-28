Урбанист предлагает высадить ели вместо установки шумозащитных экранов в Челябинске

СЕГОДНЯ 21:50 2019-11-28T21:50:52+03:00

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Горожане очень неоднозначно отнеслись к идее установить вдоль дорог по Челябинску больше пяти километров заборов. Высокие шумозащитные экраны должны появиться на дороге «Меридиан» и на Троицком тракте. Для красоты на них нанесут изображения коней, верблюдов и деревьев. Город заплатит за этот проект 214,4 млн рублей.

Один из претендентов на должность главного архитектора города урбанист Лев Владов предлагает вместо заборов высадить вдоль дорог живые ели.

Коллаж: Лев Владов.

— Я нашел уральский питомник с ценой 15 тысяч за шестиметровую взрослую ель. Добавил 5 тысяч на доставку и подготовку основания для высадки дерева в привезенном коме. Всего 20 тысяч за одно растение или 60 млн за 9 километров живой стены. На стену из профлиста администрация готова потратить почти в четыре раза дороже, — замечает Лев Владов.

Урбанист понимает, что ели — не лучший выбор для высадки вдоль агрессивной дорожной среды. Но надеется, что эксперты смогли бы подобрать более стойкую породу.

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ИСТОЧНИК KP.RU