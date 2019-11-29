2019-11-29T07:30:10+03:00
Общество

В Челябинске решат, кто поборется за место главного архитектора

Сегодня конкурсная комиссия определит список допущенных к очному собеседованию
Ольга АНТОНОВА
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В мэрии Челябинска решат, кто допущен к очному собеседованию конкурса на пост главного архитектора.В мэрии Челябинска решат, кто допущен к очному собеседованию конкурса на пост главного архитектора.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В пятницу, 29 ноября, конкурсная комиссия рассмотрит документы желающих побороться за пост главного архитектора города. Появится список допущенных до очного собеседования.

Сейчас в нем 16 фамилий. Среди них — профессиональные архитекторы из Челябинска, Озерска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Подал документы и челябинский урбанист Лев Владов. У него, кстати, большая армия поклонников, которые сейчас держат кулачки за своего кандидата

На 3 декабря назначено очное собеседование. В комиссию, которая оценит каждого, вошел, в том числе президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Ранее глава Челябинска Наталья Котова заявляла о готовности работать и с местным, и с иногородним специалистом. Главное — его высокий профессиональный уровень.

Пока кресло главного архитектора города занимает 60-летний Николай Ющенко. Заявления об отставке он не подает. Но в последние годы к Ющенко возникло огромное количество претензий.

Челябинск, к сожалению, утратил свой архитектурный стиль, напоминая нечто среднее между рыночной площадью и автовокзалом. Новые здания возводятся в примитивном стиле: пространства забиваются прямоугольными коробками, обшитыми дешевыми пластиковыми панелями.

Говорят, архитектура — это музыка, застывшая в камне. Какую мелодию играет наш Челябинск?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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