В Челябинске решат, кто поборется за место главного архитектора

СЕГОДНЯ 07:30 2019-11-29T07:30:10+03:00

В мэрии Челябинска решат, кто допущен к очному собеседованию конкурса на пост главного архитектора. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня конкурсная комиссия определит список допущенных к очному собеседованию

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 29 ноября, конкурсная комиссия рассмотрит документы желающих побороться за пост главного архитектора города. Появится список допущенных до очного собеседования.

Сейчас в нем 16 фамилий. Среди них — профессиональные архитекторы из Челябинска, Озерска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Подал документы и челябинский урбанист Лев Владов. У него, кстати, большая армия поклонников, которые сейчас держат кулачки за своего кандидата

На 3 декабря назначено очное собеседование. В комиссию, которая оценит каждого, вошел, в том числе президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Ранее глава Челябинска Наталья Котова заявляла о готовности работать и с местным, и с иногородним специалистом. Главное — его высокий профессиональный уровень.

Пока кресло главного архитектора города занимает 60-летний Николай Ющенко. Заявления об отставке он не подает. Но в последние годы к Ющенко возникло огромное количество претензий.

Челябинск, к сожалению, утратил свой архитектурный стиль, напоминая нечто среднее между рыночной площадью и автовокзалом. Новые здания возводятся в примитивном стиле: пространства забиваются прямоугольными коробками, обшитыми дешевыми пластиковыми панелями.

Говорят, архитектура — это музыка, застывшая в камне. Какую мелодию играет наш Челябинск?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU