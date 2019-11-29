«Доступные по цене и удобные для семей»: готовы к сдаче два дома

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-29T07:58:05+03:00

В 50-ом микрорайоне уже работают детсад и поликлиника, на очереди — школа на 1500 учеников

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Челябинск активно прирастает новыми домами и предложениями о квартирах с чистым воздухом за окном. Но, как показывает практика, не каждая панельная новостройка может похвастаться развитой инфраструктурой.

Близость детского сада, поликлиник и школы — веский аргумент для сегодняшних молодых родителей. Если отправиться в турне на маршрутном такси до конечной остановки Северо-запада, то можно открыть для себя новый 50-ый микрорайон, новоселам которого похоже нет особой нужды ездить в центр города.

Все необходимое — в шаговой доступности.

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В 50-ом микрорайоне уже работают детсад и поликлиника, на очереди – школа на 1500 учеников (подробнее)