У Публичной библиотеки в центре Челябинска спилят три дерева

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-29T09:42:26+03:00

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Старое раскидистое дерево срубили возле Публичной библиотеки во вторник, 26 ноября. Спил ствола на фото, сделанных урбанистом Львом Владовым, кажется нормального цвета, изнутри не изъеден.

— Но перед сносом деревья обследовала комиссия, есть заключения о том, что дерево сгнило. Я посмотрела корневую система: там труха. В любой момент, например, в сильный ветер, ива могла упасть, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск говорит директор библиотеки Наталья Диская.

Кроме спиленной ивы будет удалено еще два старых дерева.

— А вместо них уже на следующей неделе мы высадим три крупномера — дуб, лиственницу и березу. Корневая система у деревьев сильная, здоровая, они приживутся. Ноябрь — декабрь — оптимальная пора для пересадки дерева методом перевалки, — говорит Диская.

Кстати, на «газонах» публички со стороны ул. Елькина уже высажено 93 кустарника. Деревья там не приживутся: подземное пространство в этом месте отдано под парковку.

— Хочется попросить горожан не вытаптывать наши растения. Многие, сокращая путь, идут по газону, ломают ветви. Давайте все вместе заботиться о внешнем облике центра города, — обращается к челябинцам Наталья Диская.

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ИСТОЧНИК KP.RU