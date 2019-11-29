«Никакой мистики нет»: в минздраве Челябинской области прокомментировали смерть матери и дочери с разницей в две недели
Следователи продолжают выяснять обстоятельства смерти жительницы Чебаркуля и ее дочери. Родственницы заболели с разницей в две недели и обеим не смогли помочь врачи местной больницы. СК проверяет работу медиков, назначены экспертизы. Близкие погибших винят в случившемся врачей и требуют моральную компенсацию.
Сразу после смерти одной пациентки, в больницу нагрянула внеплановая проверка областного минздрава.
— Все необходимые для спасения пациента действия врачами были предприняты, лечение согласовано с коллегами из областного центра. По данным анализа медицинской документации накануне у пациентки был терапевт, от госпитализации она отказалась, занималась самолечением, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.
На следующий день 49-летнюю Светлану в тяжелом состоянии привезли в реанимацию.
— Ни о какой «мистики» дело здесь не идет. Пик сезонной заболеваемости. Через некоторое время в больницу Чебаркуля поступает еще одна пациентка, которую на реанимобиле отправляют уже в «Челябинскую областную клиническую больницу». Спасти пациентку не удалось, — добавили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU