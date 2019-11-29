В центре Челябинска премиум-кроссовер снес женщину

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-29T12:47:43+03:00

На Лесопарковой в Челябинске сбили пешехода. Фото: СОЦСЕТИ

Она переходила по «зебре»

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Днем 29 ноября на Лесопарковой в Челябинске сбили человека. Пешеход переходила дорогу по «зебре», возле которой не установлен светофор. В этот момент ее снесла иномарка. Скорость была приличной — пешеход погибла вскоре после удара. Об этом КП-Челябинск сообщили очевидцы.

На место прибыла машина реанимации и увезла тело. В ГИБДД подтвердили факт аварии.

— Погибшей 49 лет. За рулем Audi Q5 был челябинец 1979 года рождения. Устанавливаем обстоятельства аварии, — рассказал начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Сергей Луценко.

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ИСТОЧНИК KP.RU