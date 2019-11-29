2019-11-29T14:34:17+03:00
Спорт

СМИ составили топ-6 самых высокооплачиваемых южноуральских хоккеистов

Помимо зарплат спортсмены получают деньги от рекламы, у некоторых есть свой бизнес
Валентина ВАГАНОВА
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Артемий Панарин — этим летом стал самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ.Артемий Панарин — этим летом стал самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Считается, что заглядывать в чужой карман неприлично. Но если очень интересно — почему нет? Тем более, когда речь идет о медийных людях, доходы которых публикуются в открытых источниках. Журналисты издания «Полит.74» составили рейтинг самых больших контрактов хоккеистов из Челябинской области.

1. Артемий Панарин — этим летом стал самым высокооплачиваемым российским игроком в НХЛ. Он заключил семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на сумму $81,5 млн. За сезон — $11,64 млн. Панарин обошел по зарплате самого Александра Овечкина ($9,54 млн в год). И по уроню дохода стал вторым в НХЛ.

2. Евгений Малкин — в 2013 году подписал восьмилетний контракт с «Питтсбург Пингвинз» на $76 млн ($9,5 млн в год). Тем самым стал вторым среди самых высокооплачиваемых хоккеистов Южного Урала. Помимо зарплаты у Малкина есть «допзаработок» — рекламные контракты с известными брендами.

3. Евгений Кузнецов — в год зарабатывает порядка $7,8 млн. У него заключен восьмилетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Также деньги Кузнецову приносит реклама.

4. Максим Шалунов — два года назад подписал контракт с ЦСКА. Сейчас годовая зарплата хоккеиста 120 млн руб..

5. Владимир Антипин — защитник «Магнитки» получает 125 млн руб. в год.

6. Данис Зарипов — на сегодняшний день единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Продлил контракт до конца сезона 2019/2020 с «Ак Барсом» на сумму в 130 млн руб. Еще одним источником его дохода является бизнес. У Зарипова завод по производству хоккейных клюшек из композитных материалов. Плюс хоккеист получает деньги за рекламу.

КСТАТИ

К этим суммам можно добавить премиальные, которые игроки получают за победы команды и заброшенные шайбы. Обычно это 20-30 % к основной зарплате. А какие деньги получают игроки «Трактора»? Говорят, контракты составляют порядка 20-25 млн руб. в год. Ведущие хоккеисты могут получать 50-60 млн и выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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