Больше всех земли в УрФО распахивает Челябинская область

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-29T16:07:19+03:00

Мы пашем и сеем. Пусть так будет всегда. Фото: Архив "КП".

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 29 ноября, в академическом театре драмы собрались фермеры, механизаторы, овощеводы, агрономы. С окончанием страды селян Южного Урала поздравил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона сообщил, что по ключевым показателям, в условиях жесткой конкуренции, мы надежно закрепились в лидерах в Уральском Федеральном округе.

Так, мы больше всех пашем земли: клин посевных площадей достиг в этом году достиг 1 млн 940 тыс га. В том числе, за счет распашки залежных земель.

В Челябинской области самая большая площадь теплиц. В закрытом грунте мы круглый год выращиваем овощи, зелень — не менее 27 тыс т в год. В декабре в Усть-Катаве открывается еще один тепличный комплекс «Горный»: витаминами с грядки он обеспечит районы горнозаводской зоны.

Наша область — лидер по производству мяса птицы и куриного яйца. Уже сейчас, за 10 месяцев года, в регионе произведено 285 тыс т курятины — на 4 тыс т больше, чем в это время год назад.

Наращивает область отправку продукции на экспорт. Нам есть чем гордиться: в прошлом году, как сказал Алексей Текслер, регион занял I место в УрФО по экспорту сельхозпродукции.

— В России и за рубежом ценят наши крупы, макаронные и кондитерские изделия, растительное масло. Они поставляются в 27 стран мира. Но перед нами стоит еще более амбициозная задача. Мы планируем втрое увеличить экспорт АПК за пять лет, — сказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU