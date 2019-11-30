2019-11-30T07:59:46+03:00
Общество

Прокуратура проверит школу в Челябинской области, где учителей заставили вернуть отпускные

С педагогов потребовали более 600 тысяч рублей
Валентина ВАГАНОВА
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Кому-то из педагогов переплатили тысячу рублей, кому-то — двадцать. И теперь эти суммы нужно вернуть.Кому-то из педагогов переплатили тысячу рублей, кому-то — двадцать. И теперь эти суммы нужно вернуть.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В коррекционной школе Миасса началась проверка после истории с ошибочно начисленными отпускными. Нарушены ли трудовые права учителей, сейчас выясняет прокуратура.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц по исполнению трудового законодательства. Ход и результаты проверки поставлены на контроль, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Напомним, в мае педагоги получили щедрые отпускные. А спустя месяц бухгалтерия потребовала вернуть деньги. Кому-то переплатили тысячу рублей, кому-то — двадцать. В общей сложности школа просит вернуть более 600 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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