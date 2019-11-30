2019-11-30T11:30:46+03:00
Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с троллейбусом в Челябинске

Информацию о травмированных полицейские опровергли
Валентина ВАГАНОВА
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Авария произошла на Комсомольском проспекте, возле остановки «Поликлиника». Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»Авария произошла на Комсомольском проспекте, возле остановки «Поликлиника». Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»
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Сегодня утром, 30 ноября, на Северо-Западе Челябинска столкнулись Mitsubishi Lancer и троллейбус. По словам очевидцев, на место аварии приехали несколько экипажей ДПС и две машины «скорой помощи».

В пресс-службе городской ГИБДД сообщили, что помощь врачей никому не понадобилась.

— Авария произошла в семь утра. 24-летний водитель Mitsubishi столкнулся с движущимся впереди троллейбусом, за рулем которого была 40-летняя женщина. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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