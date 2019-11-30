2019-11-30T14:11:59+03:00
Общество

«Мы против этого убожества, но нас никто не слушает»: жители Челябинска согласны, что город превращается в общественный туалет

Горожанам не нравятся отделанные пластиком короба, понастроенные за последнее время [Первая реакция]
Валентина ВАГАНОВА
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Архитектура последних лет. Фото: «2ГИС», Сергей Якушев, «Google Фото»Архитектура последних лет. Фото: «2ГИС», Сергей Якушев, «Google Фото»
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Читатели КП-Челябинск активно обсуждают материал «Как Челябинск превращается в аккуратный общественный туалет. И при чем здесь аэропорт». Журналист Андрей Абрамов считает: все, построенное за последние годы в городе — сплошь безликая убогость. По данным нашего опроса в соцсетях, 73% челябинцев согласны с ним.

А вот какие комментарии люди оставили под самой публикацией.

— Город серости.

— Челябинцы не молчат, они против этого убожества, но их никто не слушает. Власть упорно и тупо продолжает свое дело.

— В последнее время настроены безобразные бюджетные многоэтажки, торговые центры, заведения — некрасивые, унылые, с очень дешевой отделкой, по упрощенным проектам. Когда смотрю на эти здания, представляю, как они будут выглядеть лет через 5-10. Эта архитектура, действительно, «туалетная». Я помню Челябинск зеленым, красивым, уютным, с нормальными дорогами. Понятно, что началась эта безумная застройка еще в 80-ые. Но сейчас-то можно позволить себе гораздо большее. Эти безумные «настенные живописи», мне кажется, от отчаяния. Это желание хоть как-то из этого «удешевленного» варианта выбраться. Хотя граффити на стенах — знак огромного неблагополучия.

— Я живу в Челябинске с 1960 года. Это годы, когда строился соцгород ЧМЗ с заводами, домами и другими объектами. Позднее начали строить СЗР — «северок» наш. Широкие проспекты, дворцы спорта, цирк, торговый центр и другие монументальные здания. Открытие их было целым событием. Про зелень и говорить теперь уж не стоит. Те деревья, что еще остались, уже старые да и видно, что за ними уход минимальный. Новые сажают понарошку, но с энтузиазмом и пафосом. Вот и живем, обрастая коробками: подешевле и побыстрее. Когда сильный ураган, я как строитель-проектировщик, очень боюсь, что снесет все эти коробки к чертям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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