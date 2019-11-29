2019-11-28T18:26:12+03:00
Общество

Как Челябинск превращается в аккуратный общественный туалет. И при чем здесь аэропорт

Речь вовсе не о грязи [МНЕНИЕ]
Андрей АБРАМОВкорреспондент
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Мы не сравниваем такую сложную организацию как аэропорт с туалетом. Претензии касаются исключительно внешнего вида.Мы не сравниваем такую сложную организацию как аэропорт с туалетом. Претензии касаются исключительно внешнего вида.
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Все, что было построено в последние годы в Челябинске, уж простите, — сплошь безликая убогость. Архитекторы в угоду жадному бизнесу научились проектировать короба. Смотришь на такой — аккуратненько, иногда облицовка с закосом под дерево. Но это не спасает. Присмотритесь — это же складские контейнеры, или даже общественный туалет.

«Это ведь ребенку дали в лего поиграть?» — написал челябинский урбанист, комментируя облик здания. Фото: Лев Владов

«Это ведь ребенку дали в лего поиграть?» — написал челябинский урбанист, комментируя облик здания. Фото: Лев Владов

Один умный человек назвал это стилем МФЦ. Когда несколько лет назад в Челябинске открылся первый комплекс — все ликовали. Народ, десятилетиями подпиравший стенки в темных коридорах, вдруг увидел, что бывает по-другому. Просторное помещение, много аккуратных офисных стульчиков вместо рваных пуфиков, с потолка не капает ржавая жижа. Тут вместо нее аккуратная плиточка. Эти квадратики везде — от пола до потолка.

Проект спорткомплекса Сергея Ковалева. Дети с ранних лет будут думать, что за раз их любимая секция выглядит как коробка, значит это нормально.

Проект спорткомплекса Сергея Ковалева. Дети с ранних лет будут думать, что за раз их любимая секция выглядит как коробка, значит это нормально.

В травмированные души челябинцев засела мысль — это красиво. Лучше нам никто не показал. И это звучало словно: «Эти челябинцы, позволившие выпилить тысячи деревьев ради пыльного асфальта, и за это должны быть благодарны». Понеслась эпоха строительства общественных туалетов, внутри которых прячутся супермаркеты и безликие офисы.

Кроме того, в Челябинске стали появляться мегаангары-туалеты. Присмотритесь к новым ТРК.

Архитектура последних лет. Фото: «Дубль Гис», Сергей Якушев, «Google Фото»

Архитектура последних лет. Фото: «Дубль Гис», Сергей Якушев, «Google Фото»

И челябинцы промолчали и до сих пор молчат, ибо просто не ведают, что это уродство. Ходим мы по улице лишь от подъезда до машины, из машины — в магазин. Главное, чтобы было где припарковаться. А возле этих коробок как раз таки есть места.

И вот, усыпив нашу бдительность, эта зараза пошла дальше. Вы видели проект конгресс-холла на Труда? Уже сейчас его обклеивают панелями!

Все же хорошо, что президенты не прилетят к нам...

Чем встретим гостей мирового уровня? Пластиковыми панелями в облицовке. Фото: Андрей АБРАМОВ

Чем встретим гостей мирового уровня? Пластиковыми панелями в облицовке.Фото: Андрей АБРАМОВ

Накануне открыли новый аэропорт. Честно — это вау! Но лишь первое время. Пробыв там часок, понимаешь, что сидишь ты посреди МФЦ. Все мертвецки аккуратное. И — плитка, плитка, плитка.

Ты пришел получить услугу — авиаперелет. Будь добр, в нужный момент подойди к выходу и лети на все четыре стороны. Вроде бы все логично — аэропорт не городской парк, нечего тут гулять. Но с другой — почему во всем мире делают иначе?

Убранство нового аэропорта. Фото: Андрей АБРАМОВ

Убранство нового аэропорта.Фото: Андрей АБРАМОВ

Посмотрите на «Юность», Дворец пионеров, Торговый центр. Внимательно пройдитесь по проспекту Ленина, улицам Цвиллинга и Пушкина. Посмотрите, как, оказывается, прекрасна эта «скучная» советская архитектура на фоне очередного торгово-развлекательного МФЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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