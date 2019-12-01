2019-12-01T10:47:32+03:00
Общество

В Челябинске сенатор Маргарита Павлова рассказала, кому она может помочь

Первый прием в новом статусе экс-омбудсмен проведет уже 2 декабря
Ольга АНТОНОВА
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Маргарита Павлова и Валентина Матвиенко. Фото: архив героя публикации.Маргарита Павлова и Валентина Матвиенко. Фото: архив героя публикации.
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В сентябре Маргарита Павлова перешла с должности Уполномоченного по правам человека на пост члена Совета Федерации от Челябинской области. На новом месте она курирует работу детских омбудсменов.

А южноуральцы в растерянности: можно ли теперь писать Маргарите, отвлекая ее своими проблемами от решения важных государственных задач в Совете Федерации? На этот вопрос Маргарита ответила на своих страницах в социальных сетях:

— Друзья, нужно! Любая работа, будь то уполномоченного по правам человека или сенатора, всегда строится на обращениях людей. Конечно же, омбудсмены ведут приемы граждан ежедневно; члены Совета Федерации реже — раз в квартал. Первый прием в новом статусе я проведу в Челябинске уже в этот понедельник, 2 декабря.

Как попасть на прием к Маргарите Павловой?

Прием пройдет в общественной приемной Д. Медведева в понедельник, 2 декабря, с 14.00 до 16.00.

Предварительная запись по телефону (351) 265-89-83.

Адрес: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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