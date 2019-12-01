В Челябинске сенатор Маргарита Павлова рассказала, кому она может помочь
В сентябре Маргарита Павлова перешла с должности Уполномоченного по правам человека на пост члена Совета Федерации от Челябинской области. На новом месте она курирует работу детских омбудсменов.
А южноуральцы в растерянности: можно ли теперь писать Маргарите, отвлекая ее своими проблемами от решения важных государственных задач в Совете Федерации? На этот вопрос Маргарита ответила на своих страницах в социальных сетях:
— Друзья, нужно! Любая работа, будь то уполномоченного по правам человека или сенатора, всегда строится на обращениях людей. Конечно же, омбудсмены ведут приемы граждан ежедневно; члены Совета Федерации реже — раз в квартал. Первый прием в новом статусе я проведу в Челябинске уже в этот понедельник, 2 декабря.
Как попасть на прием к Маргарите Павловой?
Прием пройдет в общественной приемной Д. Медведева в понедельник, 2 декабря, с 14.00 до 16.00.
Предварительная запись по телефону (351) 265-89-83.
Адрес: г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 31.
ИСТОЧНИК KP.RU