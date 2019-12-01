В Кургане школьники забыли русский алфавит
Заучились совсем. А впереди — еще месяц второй четверти. В школе № 49 Кургана дети украшали класс к грядущим новогодним праздникам. На стеклах окон кабинета они наклеили поздравительную аппликацию, перепутав написание нескольких букв: они «смотрят» в другую сторону.
Подписчики паблика «О, Курган!» иронизируют: где была учительница в этот момент и ждет ли детей работа над ошибками?
Впрочем, стоит ли подтрунивать над детьми, если и взрослые «не лыком шиты». Год назад ко Дню Победы на улицах в Кургане разместили поздравительные плакаты. В текстах двух баннеров прохожие насчитали 10 (!) ошибок.
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ИСТОЧНИК KP.RU