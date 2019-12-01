Копейск радуется снегу, а Челябинск дышит пылью
В группе Подслушано Копейск разместили с десяток фотографий заснеженного города. Улицы побелели и приобрели аккуратный вид, припорошив вчерашнюю грязь. Всего несколько километров снег не дошел до Челябинска, которому его очень не хватает. Из-за плохой уборки подрядчиком улиц, челябинцы дышат пылью с дорог и приносят в офисы и домой на подошвах черную едкую грязь.
Но синоптики дают надежду: уже сегодня, 1 декабря, обещают кратковременные осадки в виде снега. И такой же прогноз на понедельник, 2 декабря. Температура воздуха ожидается - минус 4 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU