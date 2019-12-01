2019-12-01T15:56:28+03:00
Общество

Челябинцы вступились за больницу, в которой пожилая пациентка лежала в коридоре

В больнице № 9 пенсионерке определили место за кушеткой
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: «Регион-74 | Челябинск»Фото: «Регион-74 | Челябинск»
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В челябинской больнице № 9 посетитель заметил пожилую пациентку, которая лежала в коридоре. Ей поставили кровать, которую огородили кушеткой. Однако в палатах были свободные места. Он написал об этом в соцсетях в группе «Регион-74 | Челябинск».

— «Замечательная» больница N°9, где в коридоре лежит бабушка 83 лет и чуть ли не помирает. Бросили ее, как собаку, в коридоре, а в палатах есть свободные места. На посту никого нет. В больнице страх и ужас, все эти фотографии выглядят, как из фильма ужасов, — написал автор поста.

Фото: соцсеть «Регион-74 | Челябинск»

Фото: соцсеть «Регион-74 | Челябинск»

Фото всех недостатков челябинец снял на камеру и разместил в соцсети. Однако горожане вступились за больницу:

— Лежал в этой больнице 11 лет назад. Сейчас там в бесплатных палатах так же, как раньше было в платных за очень приличную сумму. И коридор весь был занят кроватями с гнойными больными. А судя по фото, бабушке даже ширму поставили. Раньше «коридорные» пациенты о таком даже мечтать не могли, — прокомментировал другой подписчик группы.

Фото: соцсеть «Регион-74 | Челябинск»

Фото: соцсеть «Регион-74 | Челябинск»

— Это терапевтическое отделение. Не так там все страшно, как здесь сфотографировали. Я сама месяц там пролежала и видела там все. Медсестра не может на посту приклеенной сидеть, есть и другие больные, она и к ним подходит, и таблетки по палатам разносит. Когда в палатах есть места, кроватей в коридоре нет. Врачи внимательные, в любое время можно обратиться, и медсестры тоже. Я не идеализирую больницу, минусов много, но по одной картинке судить не надо, — рассказала женщина.

Фото: соцсеть «Регион-74 | Челябинск»

Фото: соцсеть «Регион-74 | Челябинск»

Нашлись и те, кто согласился с автором:

— Полностью согласна. Лежала в этой больнице мама, страшнее больниц не видела. Ужасное место. Хоть и не живу в Челябинске, знаю эту больницу, — написала посетительница больницы.

Фото: соцсеть «Регион-74 | Челябинск»

Фото: соцсеть «Регион-74 | Челябинск»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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