Фото щуки, которая не пролезла из лунки, удивило челябинцев
Как известно, в Челябинской области открыт сезон «твердой» воды. Это когда лед стал на реках и озерах, и он достаточно крепкий. На озере Зюраткуль, что в Сатке, рыбак поймал щуку, как потом оказалось, весом 8 кг 600 граммов. Своей радостью и шикарным уловом мужчина поделился в соцсетях.
— Несколько часов ожидания, и на крючок попалось что-то значительное. Однако достать эту красавицу с первого раза не удалось: не пролазила голова в лунку.
Фото: соцсети.
Все же красавица была извлечена из глубин озера, как две другие рыбины, поменьше.
Но не всем так улыбается удача, как некоторым.
Фото: Максим Бабин
Максим Бабин, рыбак со стажем, частенько выкладывает в соцсетях посты о своем увлечении. Последнее время ему что-то не везет. Максим шутит: "В рыбалке всегда так: клюет либо вчера, либо завтра".
Фото рыбной охоты Максим выложил в своем аккаунте.
— Когда ничего не поймали, — сделал подпись автор фото.
Фото: Наталья Ситникова.
Тут же его начали подбадривать друзья:
— А мы в деревню приехали, а сосед уже садок налимов нам приготовил. Сам уже их видеть не может.
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ИСТОЧНИК KP.RU