Фото щуки, которая не пролезла из лунки, удивило челябинцев

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-01T18:12:45+03:00

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Как известно, в Челябинской области открыт сезон «твердой» воды. Это когда лед стал на реках и озерах, и он достаточно крепкий. На озере Зюраткуль, что в Сатке, рыбак поймал щуку, как потом оказалось, весом 8 кг 600 граммов. Своей радостью и шикарным уловом мужчина поделился в соцсетях.

— Несколько часов ожидания, и на крючок попалось что-то значительное. Однако достать эту красавицу с первого раза не удалось: не пролазила голова в лунку.

Фото: соцсети.

Все же красавица была извлечена из глубин озера, как две другие рыбины, поменьше.

Но не всем так улыбается удача, как некоторым.

Фото: Максим Бабин

Максим Бабин, рыбак со стажем, частенько выкладывает в соцсетях посты о своем увлечении. Последнее время ему что-то не везет. Максим шутит: "В рыбалке всегда так: клюет либо вчера, либо завтра".

Фото рыбной охоты Максим выложил в своем аккаунте.

— Когда ничего не поймали, — сделал подпись автор фото.

Фото: Наталья Ситникова.

Тут же его начали подбадривать друзья:

— А мы в деревню приехали, а сосед уже садок налимов нам приготовил. Сам уже их видеть не может.

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ИСТОЧНИК KP.RU