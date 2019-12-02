Снегопад спровоцировал восьмибалльные пробки в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:09 2019-12-02T07:12:53+03:00

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Сегодня, 2 декабря, Челябинск засыпало снегом. Это парализовало движение в час пик. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», стоит Свердловский проспект от улицы Островского в сторону Братьев Кашириных.

Также затор на проспекте Победы от Косарева в сторону Свердловского проспекта. Серьезно затруднено движение на улице Артиллерийской от Меридиана до проспекта Ленина. А также на Шершнях, здесь поток медленно движется из-за ДТП.

По информации сервиса, в городе к этому часу произошло уже восемь аварий.

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ИСТОЧНИК KP.RU