2019-12-02T08:20:34+03:00
Происшествия

В МЧС рассказали подробности ДТП с бензовозом на трассе М-5 в Челябинской области

Вспыхнувшую фуру тушили пять пожарных машин [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Водители успели эвакуироваться из машин.Водители успели эвакуироваться из машин.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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Последствия жуткой аварии, произошедшей 2 декабря на трассе М-5, устраняли всю ночь. В районе поселка Тимирязевский столкнулись фура и бензовоз. Большегруз Mercedes остановился между первой полосой и обочиной — включил «аварийку». В этот момент сзади шел бензовоз. Его водитель не успел сориентироваться и влетел в прицеп фуры.

Авария произошла в час ночи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Авария произошла в час ночи.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

— Дизельное топливо из бензовоза разлилось по дорожному полотну и загорелось. Бензовоз был без груза. Пожарные первыми прибыли на место ДТП и временно приостановили движение на месте, чтобы потушить пожар. Позже сотрудники ГИБДД организовали объезд, а сотрудники МЧС и областной службы производили пенную атаку на месте возгорания. Горение было оперативно ликвидировано, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар тушили пять машин и 16 сотрудников МЧС.

Водители успели эвакуироваться из машин, в ДТП пострадавших нет.

Авария фуры и бензовоза в Челябинской области.Автор видео: Денис Манахов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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