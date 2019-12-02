В МЧС рассказали подробности ДТП с бензовозом на трассе М-5 в Челябинской области
Последствия жуткой аварии, произошедшей 2 декабря на трассе М-5, устраняли всю ночь. В районе поселка Тимирязевский столкнулись фура и бензовоз. Большегруз Mercedes остановился между первой полосой и обочиной — включил «аварийку». В этот момент сзади шел бензовоз. Его водитель не успел сориентироваться и влетел в прицеп фуры.
Авария произошла в час ночи.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
На месте работали сотрудники МЧС и ГИБДД.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
— Дизельное топливо из бензовоза разлилось по дорожному полотну и загорелось. Бензовоз был без груза. Пожарные первыми прибыли на место ДТП и временно приостановили движение на месте, чтобы потушить пожар. Позже сотрудники ГИБДД организовали объезд, а сотрудники МЧС и областной службы производили пенную атаку на месте возгорания. Горение было оперативно ликвидировано, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Пожар тушили пять машин и 16 сотрудников МЧС.
Водители успели эвакуироваться из машин, в ДТП пострадавших нет.
Авария фуры и бензовоза в Челябинской области.Автор видео: Денис Манахов
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ИСТОЧНИК KP.RU