2019-12-02T08:30:02+03:00
Общество

Губернатор Алексей Текслер побывал на КВН

Фестиваль «Снежные буераки» прошел во дворце спорта «Юность»
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- Фото: соцсети.- Фото: соцсети.
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Воскресный вечер губернатор Челябинской области провел на большом празднике веселых и находчивых. Во дворце спорта «Юность» прошел традиционный фестиваль КВН «Снежные буераки». Этот праздник закрывает сезон-2019.

Алексей Текслер пообщался с ребятами за кулисами «Юности». А потом в Инстаграм сообщил: «Пообщался с нашими командами» и выложил селфи с игроками.

— Ребята, желаю вам удачи. Ни пуха, ни пера,— сказал Алексей Текслер.

Игру глава региона смотрел вместе со зрителями: в «Юности» был аншлаг.

«Снежным буеракам» уже 20 лет. В уходящем году в фестивале участвовали финалисты Открытой Обучающей лиги и Центральной Уральской лиги КВН. Приехали и гости — команда «Борцы» (Сургут) и «Наполеон Динамит» (Тюмень).

ИСТОЧНИК KP.RU

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