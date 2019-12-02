Губернатор Алексей Текслер побывал на КВН
Воскресный вечер губернатор Челябинской области провел на большом празднике веселых и находчивых. Во дворце спорта «Юность» прошел традиционный фестиваль КВН «Снежные буераки». Этот праздник закрывает сезон-2019.
Алексей Текслер пообщался с ребятами за кулисами «Юности». А потом в Инстаграм сообщил: «Пообщался с нашими командами» и выложил селфи с игроками.
— Ребята, желаю вам удачи. Ни пуха, ни пера,— сказал Алексей Текслер.
Игру глава региона смотрел вместе со зрителями: в «Юности» был аншлаг.
«Снежным буеракам» уже 20 лет. В уходящем году в фестивале участвовали финалисты Открытой Обучающей лиги и Центральной Уральской лиги КВН. Приехали и гости — команда «Борцы» (Сургут) и «Наполеон Динамит» (Тюмень).
ИСТОЧНИК KP.RU