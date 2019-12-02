В Челябинске кандидатуру урбаниста Льва Владова сняли с конкурса на пост главного архитектора

СЕГОДНЯ 08:42 2019-12-02T09:59:47+03:00

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Из 16 заявок желающих участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности главного архитектора Челябинска к очному собеседованию допущены десять человек. Испытание назначено на вторник, 3 декабря. Отметим, что победитель моментально не становится чиновником, а лишь попадает в кадровый резерв.

Комиссия во главе с председателем Союза архитекторов России Николаем Шумаковым за закрытыми дверями в мэрии с каждым соискателем обсудит его видение будущего Челябинска, проверят знание градостроительного законодательства, рассмотрят портфолио.

Кстати, в списке забракованных шести заявок и поступившая от челябинского урбаниста Льва Владова. Как пояснили в понедельник, 2 декабря, на аппаратном совещании в мэрии, не допустили урбаниста из-за несоответствия его специализации: нет образования. Владов — инженер, а не архитектор.

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ИСТОЧНИК KP.RU