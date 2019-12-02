«Ребра Левиафана»: судьба конгресс-холла на берегу Миасса до сих пор неизвестна

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-02T11:13:37+03:00

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История конгресс-холла на берегу Миасса продолжает будоражить челябинскую общественность. С начала ноября власти города ищут подрядчиков и инвесторов, готовых завершить объект. Но на сегодняшний день желающие так и не объявились.

— Достроить без препятствий конгресс-холл — не судьба, это было ясно сразу. Инвесторов идея не влечет, региональный бюджет бы крепко просел. Итог печален: для «ребер Левиафана», как окрестили объект челябинцы, хотят соорудить саркофаг, — пишут авторы телеграм-канала «Челябушка». — Желающих, правда, не могут найти. Второй заход по выбору подрядчика. Для самой обычной защитной конструкции без всяких архитектурных изысков, заметьте. Кем-то прокляты эти «ребра», не иначе. Вот вернули бы бывшего губернатора и заставили снять проклятие, доделать-таки «чудовище» в центре города, которое одним своим существованием символизирует нашу суровость и скупость (разве что нацарапанной хулиганами какой-нибудь непристойности не хватает).

При всей сложившейся ситуации стоит отметить, что у проекта имеется руководитель Виталий Передерий. По его словам, кто даст самую низкую цену за контракт, тот и возьмется за работы. А ведь при этом подрядчик должен сделать не только дешево, но и качественно.

ИСТОЧНИК KP.RU