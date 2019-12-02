2019-12-02T11:13:37+03:00
Общество

«Ребра Левиафана»: судьба конгресс-холла на берегу Миасса до сих пор неизвестна

Строящийся объект ждет инвесторов, а они не находятся
Поделиться:
Комментарии: comments1
Недостроенный конгресс-холл в центре Челябинска закроют от глаз прохожих.Недостроенный конгресс-холл в центре Челябинска закроют от глаз прохожих.
Изменить размер текста:

История конгресс-холла на берегу Миасса продолжает будоражить челябинскую общественность. С начала ноября власти города ищут подрядчиков и инвесторов, готовых завершить объект. Но на сегодняшний день желающие так и не объявились.

— Достроить без препятствий конгресс-холл — не судьба, это было ясно сразу. Инвесторов идея не влечет, региональный бюджет бы крепко просел. Итог печален: для «ребер Левиафана», как окрестили объект челябинцы, хотят соорудить саркофаг, — пишут авторы телеграм-канала «Челябушка». — Желающих, правда, не могут найти. Второй заход по выбору подрядчика. Для самой обычной защитной конструкции без всяких архитектурных изысков, заметьте. Кем-то прокляты эти «ребра», не иначе. Вот вернули бы бывшего губернатора и заставили снять проклятие, доделать-таки «чудовище» в центре города, которое одним своим существованием символизирует нашу суровость и скупость (разве что нацарапанной хулиганами какой-нибудь непристойности не хватает).

При всей сложившейся ситуации стоит отметить, что у проекта имеется руководитель Виталий Передерий. По его словам, кто даст самую низкую цену за контракт, тот и возьмется за работы. А ведь при этом подрядчик должен сделать не только дешево, но и качественно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Шнуров сфотографировался на уродливой остановке в Челябинске
Антимонопольщики проверят школу чародейства и волшебства в Челябинске
Красавец из Челябинска стал солистом группы «Ласковый май»
Жители Челябинской области возмущены поступком бизнесмена, который прислал конкуренту гроб
В Челябинске возобновили работу два автобусных маршрута
После скандала в Кургане все-таки крестили девочку с большим родимым пятном
Стало известно, когда в Челябинске построят ледовый городок
В Челябинске с проспекта Ленина убирают забор
Жительница Челябинска прописала в доме 28 гастарбайтеров
В мэрии Челябинска объяснили, зачем у кладбища ставят шумозащитный забор
Четыре человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинске чиновникам досталось за остановку посреди тротуара
Из мэрии Челябинска уволился чиновник, отвечающий за ЖКХ
В Челябинске ищут загадочную машину, разбросавшую соль на дороге
В Челябинске кандидатуру урбаниста Льва Владова сняли с конкурса на пост главного архитектора
В Челябинске на шесть дней ограничили движение по улице 40-летия Октября
Губернатор Алексей Текслер побывал на КВН
В МЧС рассказали подробности ДТП с бензовозом на трассе М-5 в Челябинской области
Лучшие танцоры хип-хопа и брейк-данса схлестнулись в батлах в Челябинске
Фура выгорела дотла после столкновения с бензовозом на трассе в Челябинской области
Снегопад спровоцировал восьмибалльные пробки в Челябинске
Дети терроризируют магазин для взрослых в Челябинской области
Бездомные собаки несколько дней не давали выйти из дома жительнице Челябинской области