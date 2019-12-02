2019-12-02T11:30:51+03:00
Общество

Красавец из Челябинска стал солистом группы «Ласковый май»

Исполнять легендарные хиты будет Максим Кобзов
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Максиму Кобзову 28 лет. Фото: страница героя публикации в соцсетиМаксиму Кобзову 28 лет. Фото: страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Челябинский шоумен, ведущий, певец Максим Кобзов переезжает жить в столицу. Музыкальный продюсер Андрей Разин предложил ему стать солистом группы «Ласковый май».

Максиму 28 лет, он участник различных вокальных конкурсов, в том числе крупных телевизионных проектов «Новая звезда» и «Битва хоров». На последнем челябинец спел известную всем «Седую ночь». Ее исполнение и повлияло на решение продюсера «Ласкового мая».

— Именно это видео послужило причиной для того, чтобы я, как руководитель и создатель «Дискотеки «Союз», пригласил Максима Кобзова в наш проект. [...] Максим принял решение переехать жить из Челябинска в Москву вместе со своей семьей, где мы предоставили ему квартиру и взяли его в проект. Максим заключил контракт на 10 лет с «Дискотекой «Союз» и надеюсь, что он в этом проекте будет не только ведущим, но и запоет как свои песни, так и песни группы «Ласковый май», — написал Андрей Разин в своем инстаграме.

Максим Кобзов на сцене с 11 лет. Фото: страница героя публикации в соцсети

Максим Кобзов на сцене с 11 лет. Фото: страница героя публикации в соцсети

Нового солиста для коллектива продюсер начал разыскивать около трех месяцев назад. Известно, что он встречался с молодым певцом Никитой Малининым, обсуждал с ним некоторое сотрудничество. Поклонники были уверены, Малинин и займет место солиста. Но видимо, что-то не срослось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Шнуров сфотографировался на уродливой остановке в Челябинске
Антимонопольщики проверят школу чародейства и волшебства в Челябинске
Жители Челябинской области возмущены поступком бизнесмена, который прислал конкуренту гроб
В Челябинске возобновили работу два автобусных маршрута
«Ребра Левиафана»: судьба конгресс-холла на берегу Миасса до сих пор неизвестна
После скандала в Кургане все-таки крестили девочку с большим родимым пятном
Стало известно, когда в Челябинске построят ледовый городок
В Челябинске с проспекта Ленина убирают забор
Жительница Челябинска прописала в доме 28 гастарбайтеров
В мэрии Челябинска объяснили, зачем у кладбища ставят шумозащитный забор
Четыре человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области
В Челябинске чиновникам досталось за остановку посреди тротуара
Из мэрии Челябинска уволился чиновник, отвечающий за ЖКХ
В Челябинске ищут загадочную машину, разбросавшую соль на дороге
В Челябинске кандидатуру урбаниста Льва Владова сняли с конкурса на пост главного архитектора
В Челябинске на шесть дней ограничили движение по улице 40-летия Октября
Губернатор Алексей Текслер побывал на КВН
В МЧС рассказали подробности ДТП с бензовозом на трассе М-5 в Челябинской области
Лучшие танцоры хип-хопа и брейк-данса схлестнулись в батлах в Челябинске
Фура выгорела дотла после столкновения с бензовозом на трассе в Челябинской области
Снегопад спровоцировал восьмибалльные пробки в Челябинске
Дети терроризируют магазин для взрослых в Челябинской области
Бездомные собаки несколько дней не давали выйти из дома жительнице Челябинской области