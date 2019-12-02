Красавец из Челябинска стал солистом группы «Ласковый май»

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-02T11:30:51+03:00

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Челябинский шоумен, ведущий, певец Максим Кобзов переезжает жить в столицу. Музыкальный продюсер Андрей Разин предложил ему стать солистом группы «Ласковый май».

Максиму 28 лет, он участник различных вокальных конкурсов, в том числе крупных телевизионных проектов «Новая звезда» и «Битва хоров». На последнем челябинец спел известную всем «Седую ночь». Ее исполнение и повлияло на решение продюсера «Ласкового мая».

— Именно это видео послужило причиной для того, чтобы я, как руководитель и создатель «Дискотеки «Союз», пригласил Максима Кобзова в наш проект. [...] Максим принял решение переехать жить из Челябинска в Москву вместе со своей семьей, где мы предоставили ему квартиру и взяли его в проект. Максим заключил контракт на 10 лет с «Дискотекой «Союз» и надеюсь, что он в этом проекте будет не только ведущим, но и запоет как свои песни, так и песни группы «Ласковый май», — написал Андрей Разин в своем инстаграме.

Максим Кобзов на сцене с 11 лет. Фото: страница героя публикации в соцсети

Нового солиста для коллектива продюсер начал разыскивать около трех месяцев назад. Известно, что он встречался с молодым певцом Никитой Малининым, обсуждал с ним некоторое сотрудничество. Поклонники были уверены, Малинин и займет место солиста. Но видимо, что-то не срослось.

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ИСТОЧНИК KP.RU