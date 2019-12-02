«Мы нашли друг друга, я очень счастлива!»: статья КП-Челябинск помогла выпускнице магнитогорского детдома отыскать родных

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-02T14:56:47+03:00

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Евгения сейчас сама уже четырежды мама. Но мысли о биологической матери, с которой она не виделась более 25 лет, до сих пор не дают ей покоя. В три года Женя оказалась в детдоме Магнитогорска. Она не помнит никого из родных и всю сознательную жизнь пытается их найти. Но безрезультатно. Однако, после публикации истории Жени в КП-Челябинск нашему журналисту позвонила ее старшая сестра.

— Нас разлучили в детстве. Меня и брата раньше, чем Женю, отправили в другой интернат, — рассказала она.

Мы передали героине материала номер телефона, и на днях состоялся первый разговор сестер.

— Спасибо вам огромное! Мы нашли друг друга! Я разговаривала и с братом, и с сестрой. Я очень счастлива, — поделилась с нами своими эмоциями Евгения.

Она давно живет в Удмуртии, куда ее увезли приемные родители. А кровные родственники остались в Магнитогорске. Но они уже договорились встретиться этим летом.

Подробнее историю Евгении и зачем она искала родных читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU