2019-12-02T14:45:14+03:00
Общество

Расскажите своим детям: 10 правил, как спастись от педофила

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Челябинске рассказали, чему обучают в своей школе безопасности
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
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Ребенок должен знать: что-то случилось - звони родителям.Ребенок должен знать: что-то случилось - звони родителям.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители города Златоуст в Челябинской области услышали, как ребенок зовет на помощь. Мужчина со словами «Не ори, а то убью» тащил девочку за руку. Это случилось в конце ноября. История закончилась благополучно. Но так завершаются не все подобные ситуации.

— Даже дети, знающие, что нельзя уходить с незнакомцем, на практике оказываются очень доверчивыми. Кроме того, они стесняются кричать, — говорит волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» в Челябинске Людмила. — На своих уроках мы обучаем, как правильно себя вести в опасной ситуации.

НАУЧИТЕ ЭТОМУ СВОЕГО РЕБЕНКА

1. Никогда не говори с незнакомыми людьми! Не подходи, когда зовут, а, наоборот, быстро уходи. Всегда отказывай незнакомцу, если он что-то просит. Быть вежливым и говорить «нет» — это разные вещи. Запомни: если взрослому нужна помощь, он обратится к другому взрослому, но не к ребенку.

2. Не принимай от незнакомца угощения. Не соглашайся ни на какие предложения от него: послушать музыку, сняться в кино, погладить собаку. Обязательно сообщи об этом человеке родителям, учителю в школе, в полицию.

Остальные правила читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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