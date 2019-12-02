Власти Челябинска прояснили ситуацию с установкой экранов возле кладбища

СЕГОДНЯ 17:04 2019-12-02T17:08:07+03:00

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Успенское кладбище огородят обычными экранами, а не шумоизоляционными. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», об этом заявили в городской мэрии.

Напомним, экраны начали устанавливать на прошлой неделе по улице Мастеровой, которая следует вдоль Успенского кладбища. Горожане недоумевали, кому на погосте вдруг потребовалась шумоизоляция. Сеть заполонили шутки в жанре черного юмора.

— Припозднились в челябинской мэрии с объяснениями насчет защитных экранов возле Успенского кладбища. Злые языки выясняли, не пожаловался ли кто-нибудь с погоста на шум, и умилялись гениальности задумки, ведь покойники любят тишину, — рассказывают авторы «Челябушки». — Оказывается, место захоронений огородили трехметровым забором, чтобы скрыть от посторонних глаз (международных делегаций мероприятий саммитов ШОС и БРИКС). Кладбище, расположенное на гостевом маршруте, не должно быть на виду. К тому же, забор нужен по закону.

И хотя улица Мастеровая не входит в перечень гостевых маршрутов, но она является дублером Свердловского тракта, который в часы пик замирает в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU