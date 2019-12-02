Новые автобусы игнорируют дальние остановки в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-02T18:50:45+03:00

Из-за яркого цвета автобусы хорошо заметны на дороге, но кое-где их не видно. Фото:

На это люди жалуются в социальных сетях

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Жители Северо-Запада жалуются на новые автобусы. По словам горожан, как и маршрутки, те игнорируют дальние остановки. Об этом челябинка Фария Рахматуллина рассказала в паблике «Челябинский транспорт».

— Сегодня полчаса простояла на остановке 51-микрорайон. Ждала автобус № 34, который должен был приехать на 13.05. Звоню диспетчеру: а автобус уже на улице Молодогвардейцев. Пролетел Краснопольскую площадку и Краснопольский проспект. Кто-то вообще контролирует движение автобусов по маршруту? — спрашивает Фария.

На вопрос горожанки ответили в мэрии.

Чиновники говорят, что тотальная слежка за каждой машиной в городе не ведется, так как пока не запущен в работу сервер муниципальной информационной системы.

Однако если такие случаи повторяются, жители города могут жаловаться властям. Электронную жалобу можно отправить на почту: transport@cheladmin.ru.

Ранее жители Челябинска раскритиковали конструктивные особенности новых низкопольных автобусов. Их салон оказался неудобным для пассажиров, которым приходится ездить в общественном транспорте в часы пик: сиденья слишком высокие, а на задней площадке не разойтись с другими пассажирами.

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ИСТОЧНИК KP.RU