«Игорь Курчатов» удивил ценами: сколько стоит перекусить в новом аэропорту Челябинска

СЕГОДНЯ 06:14 2019-12-03T10:11:09+03:00

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Кофе в аэропорту — процедура не обязательная, но для многих это как ритуал перед полетом. Потому, несмотря на недавнее открытие нового терминала в аэропорту «Игорь Курчатов», уже нашлись люди, заглянувшие в его кафе.

— Цены… как будто зашли перекусить в какой-то элитный ресторан, — делятся впечатлениями подписчик паблика «Нетипичный Челябинск» в ВК.

Заглянем в меню.

Куриный бульон с лапшой — 225 руб. за порцию.

Хот-дог — 275 руб.

Каша дня — 165 руб.

Чай — 145 руб. (400 г).

Капучино — 275 руб.

Яичница с ветчиной — 275 руб.

Шашлык из куриной грудки — 335 руб.

Бутерброд с докторской колбасой — 205 рублей.

Внутри терминала.Фото: Инна КУМЕЙКО

Конечно, за 200 рублей можно купить два батона этой самой докторской. Хот-дог в уличном киоске стоит 75, а не 275 рублей. В принципе, если сравнивать цены с городскими кафе, то они тоже будут не в пользу аэропорта. Но, с другой стороны, цены вполне обычные для воздушной гавани.

Вот что по этому поводу пишут пользователи соцсети:

— Люди, которые возмущаются, вы в вагоне-ресторане, видать, не были еще.

— Вода в челябинском аэропорту дороже, чем в Шереметьево и Пулково. А за границей цены в кафе аэропорта такие же, как в городе. Только у нас подскакивают.

— В Анталии кофе — 8 долларов. Чего привязались к ценам? Есть деньги на авиабилет, значит и на кашу 165 рублей найдутся. Или ешьте дома.

— Ох, помню свой самый крошечный и вкуснейший бутерброд с икрой за 900 рублей в аэропорту Москвы.

— В аэропорту Шереметьево овсянка — 390 рублей! Так что дешевле поесть у Игоря!

Больше фото — в материале «Как выглядит внутри новый терминал аэропорта в Челябинске».

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ИСТОЧНИК KP.RU