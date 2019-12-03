«Игорь Курчатов» удивил ценами: сколько стоит перекусить в новом аэропорту Челябинска
Кофе в аэропорту — процедура не обязательная, но для многих это как ритуал перед полетом. Потому, несмотря на недавнее открытие нового терминала в аэропорту «Игорь Курчатов», уже нашлись люди, заглянувшие в его кафе.
— Цены… как будто зашли перекусить в какой-то элитный ресторан, — делятся впечатлениями подписчик паблика «Нетипичный Челябинск» в ВК.
Заглянем в меню.
Куриный бульон с лапшой — 225 руб. за порцию.
Хот-дог — 275 руб.
Каша дня — 165 руб.
Чай — 145 руб. (400 г).
Капучино — 275 руб.
Яичница с ветчиной — 275 руб.
Шашлык из куриной грудки — 335 руб.
Бутерброд с докторской колбасой — 205 рублей.
Внутри терминала.Фото: Инна КУМЕЙКО
Конечно, за 200 рублей можно купить два батона этой самой докторской. Хот-дог в уличном киоске стоит 75, а не 275 рублей. В принципе, если сравнивать цены с городскими кафе, то они тоже будут не в пользу аэропорта. Но, с другой стороны, цены вполне обычные для воздушной гавани.
Вот что по этому поводу пишут пользователи соцсети:
— Люди, которые возмущаются, вы в вагоне-ресторане, видать, не были еще.
— Вода в челябинском аэропорту дороже, чем в Шереметьево и Пулково. А за границей цены в кафе аэропорта такие же, как в городе. Только у нас подскакивают.
— В Анталии кофе — 8 долларов. Чего привязались к ценам? Есть деньги на авиабилет, значит и на кашу 165 рублей найдутся. Или ешьте дома.
— Ох, помню свой самый крошечный и вкуснейший бутерброд с икрой за 900 рублей в аэропорту Москвы.
— В аэропорту Шереметьево овсянка — 390 рублей! Так что дешевле поесть у Игоря!
Бизнес-зал.Фото: Инна КУМЕЙКО
Больше фото — в материале «Как выглядит внутри новый терминал аэропорта в Челябинске».
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