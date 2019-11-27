Как выглядит внутри новый терминал аэропорта в Челябинске

За пять минут до выхода первых пассажиров в зал прилета, в мужском туалете нового терминала аэропорта в Челябинске проводят экстренное совещание технические работники. Один из автоматических кранов чересчур сильно льет воду. Но это еще полбеды. Настоящая проблема — писсуары. Никто до конца не уверен, работают ли они. Мужики машут руками перед керамическими емкостями, подходят и отходят, надеясь, что сенсор сработает и активирует слив.

Стыдливо приоткрыв дверь, внутрь заглядывает работница зала:

— Михал Семеныч! ПиссЮар (именно так! — прим.ред.) на струю работает!

Переглянувшись, один из мужиков берет быка за рога и расстегивает гульфик.

— Работает, — удовлетворенно замечает тестировщик.

Но прибывшим пассажирам все понравилось.Фото: Андрей АБРАМОВ

И вот по ступенькам пошли первые пассажиры. По багажной ленте поползли китайские клетчатые сумки и чемоданы. Посреди зала прилета, от пола до потолка выложенного серой плиткой, столпились пассажиры.

Зона получения багажа выглядит серовато...Фото: Андрей АБРАМОВ

В это время по всему аэропорту важно расхаживают турки в перепачканных спецовках. Генподрядчик строительства терминала «Лимакмаращстрой» до сих пор доделывает последние штрихи. Видно, что службы аэропорта также еще только переезжают в терминал — представители авиакомпаний устанавливают телефоны и раскладывают канцелярию.

Зона досмотра при главном входе. Пока работает только одна, но рядом есть еще несколько рабочих зон.Фото: Андрей АБРАМОВ

Главный зал, в который попадают все посетители аэропорта, изначально производит вау-эффект. Просторный, светлый, яркая табличка с именем академика Курчатова в углу. Но потом включаешь насмотренность и начинаешь искать минусы. Свободных сидений кресел не так уж и много. Но с другой стороны, из Челябинска не так уж и много рейсов, чтобы копиться пассажирам. А вот общая пустота вскоре начинает утомлять — лишь одно небольшое кафе. Понятно, что это на первое время. Потом наверняка добавятся еще несколько отделов.

Никто из властьимеющих в Челябинске почему-то не любит сравнения с Екатеринбургом. А мы все равно сравним! В Кольцово в главном зале множество магазинов и ресторанов. Это создает атмосферу, рисует живую картинку.

В зале смонтирована большая сцена. Это к церемонии открытия.Фото: Андрей АБРАМОВ

— На мой взгляд, строители допустили большую ошибку! — поделился с КП-Челябинск эксперт в сфере туризма Олег Ежков. — Международный терминал сейчас перенесли в прежний корпус внутренних авиалиний. Если у вас пересадка, придется выходить на улицу и тащиться с чемоданом 300 метров до другого зала и вновь проходить досмотр.

Стойки регистрации на рейс.Фото: Андрей АБРАМОВ

Полное окончание работ по этому терминалу и взлетно-посадочной полосе — 2020 год.

Реконструкция всего аэропорта рассчитана до 2035 года. За это время планируют построить новый терминал для международных вылетов. Не исключено, что он будет совмещен с терминалом, который открыли сейчас. Но планы сильно долгоиграющие.

Можно скоротать время, изучая подвиги академик Курчатова.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО БУДЕТ В НОВОМ ТЕРМИНАЛЕ

Новый терминал аэропорта занимает площадь в 16,5 тысяч квадратных метров. В нем будет четыре этажа — один технический. Пассажиры смогут использовать телетрапы, однако эта опция остается на усмотрение авиакомпании — довезти людей к борту дешевле автобусом. Об этом говорил прошлый директор аэропорта Юрий Коньков. Но во время встречи первого пассажира новый руководитель Андрей Осипов опроверг эту информацию и сообщил, что для авиакомпании услуги стоят одинаково.

Зал ожидания на втором этаже.Фото: Андрей АБРАМОВ

В зале прилета работают две багажные ленты, а у главного парковка на 500 мест. Правда отдельный въезд на нее пока не сделали. Все заезжают через старый шлагбаум, у которого по утрам собирается пробка.

Есть эскалатор и лифты.Фото: Андрей АБРАМОВ

Кроме терминала, в аэропорту обновили ограждение, перроны и реконструируют взлетно-посадочную полосу. Она должна получить III категорию от международной организации гражданской авиации. Это значит, что самолеты всех габаритов смогут садиться в любую погоду. Для российских аэропортов это пока большая редкость.

За этот декор ставим лайк!Фото: Андрей АБРАМОВ

КАК АЭРОПОРТ СТАЛ МЕМОМ

После открытия терминала, нынешнее здание внутренних авиалиний отдадут под международные. Уже сейчас там идет реконструкция. Прежний директор аэропорта Юрий Коньков рассказывал, что в долгосрочной перспективе планируется построить новый терминал и для международных рейсов. По бумагам, это должны сделать в ближайшие 15 лет.

Еще один Игорь Курчатов ждет в зале прилета.Фото: Андрей АБРАМОВ

К проекту нового терминала предъявили претензии челябинские урбанисты.

— Абсолютно проавтомобильная, ноль удобств для пешеходов, метров зелени, деревьев. Эта площадь, как метафора, показывает прилетевшему состояние текущего Челябинска, — написал основатель проекта «Челябинский урбанист» Лев Владов.

— Это не место для прогулок. Пешеходные маршруты у нас есть, они идут вдоль терминалов. У новостройки вековые дубы сразу появляются? Все благоустройство делается потом. Терминал сдадут к зиме, и заниматься озеленением — глупая затея. Весной и займемся. Что-то будет: садик, сквер, — ответили на претензии в пресс-службе аэропорта.

Строитель прячется...Фото: Андрей АБРАМОВ

Еще до открытия новое здание стало мемом. Все благодаря имени «ИГОРЬ». Кадр аэропорта с такой вывеской вызвал забавные ассоциации, например, с любителем выпить за любовь Николаевым. Но через день появилась и фамилия — «КУРЧАТОВ». Имя создателя водородной бомбы присвоили во время народного голосования. Кстати, на привокзальной площади уже установили бюст ученого. Внутри появится небольшой музей. Добавим, в международных документах аэропорт все равно будет числиться как Баландино.

По расчетам специалистов, с новым терминалом вся воздушная гавань сможет «пропускать» до 2,5 млн пассажиров в год. Сейчас этот показатель на 900 тыс. меньше. Отметим, что в екатеринбургском Кольцово годовой пассажиропоток составляет 5,9 млн человек.

На парковке в глаза бросается обилие дорожных знаков. Интересный факт: раньше их было еще больше, часть сняли после замечаний урбаниста Льва Владова.Фото: Андрей АБРАМОВ

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