Старшеклассница рисует комикс про зомби-апокалипсис в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-03T09:18:50+03:00

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В американской массовой культуре тема зомби раскрыта максимально: кино, комиксы, книги, видеоигры. В России начали перенимать эти веяния. 18-летняя челябинка Мария Косарева готовит комикс про зомби-апокалипсис в наших реалиях. Действия графического романа начинается в Челябинске.

— Я не рассматривала Москву и Питер — их и так везде показывают. Мне хочется отразить провинциальную Россию. Скажу сразу, метеорит тут не причем. Челябинск всего лишь один из городов, где происходит нашествие. Комикс будет максимально правдоподобен: никаких медленных мертвецов, которых можно толкнуть, зомби не будут карабкаться на стену в 27 метров и бояться солнечного света — все согласно физике, — рассказала Мария КП-Челябинск.

Рейтинг комиксов будет 16+. Девушка планирует издать три сезона. В первом семь выпусков.

— Главной фишкой моего комикса станут реальные лица существующих людей — вы легко их узнаете. И реальные места Челябинска. Начинается комикс в панельной девятиэтажке. Главный герой челябинский архитектор Максим Орлов наблюдает за мучениями соседей, которые остались без еды, воды и решают — закончить все самим, чтобы не становиться зомби от их укусов, — делится автор.

Сейчас Мария ищет спонсоров на свой проект. Нужно 330 тысяч рублей. Это работа художников, издание и рекламная компания.

Связаться с автором и предложить помощь можно через «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU