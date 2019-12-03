2019-12-03T09:22:25+03:00
Общество

В челябинский аэропорт запустят скоростную электричку

Губернатор Алексей Текслер ведет переговоры с РЖД
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Алексей Текслер хочет, чтобы аэропорт и железнодорожный вокзал связала электричка. Фото: alexeytexler.officialАлексей Текслер хочет, чтобы аэропорт и железнодорожный вокзал связала электричка. Фото: alexeytexler.official
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Для запуска скоростного электропоезда от железнодорожного вокзала в Челябинске до аэропорта Баландино инфраструктура имеется. Например, железнодорожные пути. Есть возможность построить перрон для приема пассажиров электропоезда.

Речь о развитии инфраструктуры аэропорта шла на заседании, которое провел губернатор Челябинской области в здании нового терминала аэропорта им. Игоря Курчатова. Губернатор заявил, что идут переговоры с РЖД и по запуску электрички в аэропорт, и по запуску скоростных «ласточек» между Челябинском и Магнитогорском. Пробная поездка на современном электропоезде, кстати, уже состоялась.

В планах руководства компании «Новапорт» — строительство терминала международных вылетов. Через три года, как заявил глава компании Роман Троценко, нужно проектировать терминал, через пять лет — строить. Предполагается, новое здание будет связано с терминалом, открывшимся в конце ноября.

— У Челябинска есть все возможности стать стыковочным центром авиарейсов сначала по стране, потом — между Азией и Европой, — сказал Троценко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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