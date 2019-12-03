«Харламов вылитый»: ленивца из челябинского зоопарка сравнили с известным комиком

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-03T09:37:26+03:00

А как вы считаете, похож Валера на Гарика Харламова? Фото: Челябинский зоопарк

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Сотрудники челябинского зоопарка выложили в соцсетях фотографию двупалого ленивца Валеры. Его вид насмешил подписчиков: растрепанные волосы и забавное выражение морды. Одна из пользователей даже отметила сходство Валеры с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

У шоумена яркая мимика, и он тоже иногда появляется на публике с «небрежной» укладкой. Может, этим ленивец и напомнил его. Сказать, что питомец и правда похож на звезду сложно.

Комик известен под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов.Фото: Евгения ГУСЕВА

— Валера принимает душ из пульвельтизатора, благодаря чему сохраняется весь вот этот великолепный объем на голове, — раскрыли секрет Валериной «прически» сотрудники зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU