«Харламов вылитый»: ленивца из челябинского зоопарка сравнили с известным комиком
Сотрудники челябинского зоопарка выложили в соцсетях фотографию двупалого ленивца Валеры. Его вид насмешил подписчиков: растрепанные волосы и забавное выражение морды. Одна из пользователей даже отметила сходство Валеры с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
У шоумена яркая мимика, и он тоже иногда появляется на публике с «небрежной» укладкой. Может, этим ленивец и напомнил его. Сказать, что питомец и правда похож на звезду сложно.
Комик известен под псевдонимом Гарик Бульдог Харламов.Фото: Евгения ГУСЕВА
— Валера принимает душ из пульвельтизатора, благодаря чему сохраняется весь вот этот великолепный объем на голове, — раскрыли секрет Валериной «прически» сотрудники зоопарка.
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ИСТОЧНИК KP.RU