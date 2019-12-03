Под Новый год челябинка встретится с сыном, которого не видела 14 лет

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-03T10:04:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинский омбудсмен Антон Шарпилов попросил министерство социальных отношений и районных чиновников выделить средства для поездки матери к сыну, который без вести пропал почти 14 лет назад и нашелся в Беларуси в психоневрологическом интернате.

«Мы обратились органы социальной защиты Карталинского района и в Министерство социальных отношений Челябинской области о выделении Марине Александровне материальной помощи на поездку за сыном и обратно. Рассчитываем, что все задуманное исполнится, и Новый год семья встретит дома вместе», — рассказали в пресс-службе Уполномоченного по правам человека.

Напомним, Марина Захарченко, жительница Карталов Челябинской области, обратилась к уполномоченному и рассказала, что потеряла своего сына более десяти лет назад. В марте 2006 года он ушел из дома и без вести пропал.

В июне 2019 года органы полиции нашли его... в Беларуси. Оказалось, что ее сын уже десять лет находится в Брестской областной психиатрической больнице «Городище». Его долгое время не могли опознать, так как он представлялся другим именем.

— Передо мною как матерью стоит почти неразрешимая задача. Я очень хочу его увидеть, но я не знаю и не понимаю, в каком он состоянии, что у него на уме. Живу практически подсобным хозяйством, здоровья нет. Чтобы поехать в другую страну, нужны деньги, помочь некому, — рассказала она.

Марина Александровна просила Уполномоченного узнать, в каком состоянии ее сын. Кроме того, у него нет документов.

Омбудсмен обратился в Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Там сообщили, что психическое состояние мужчины стабильное. В стационарном лечении не нуждается и может быть отпущен по месту жительства. А после получения справки, удостоверяющей личность, и разрешения на выезд мама сможет забрать сына домой.

22-летний Дмитрий Захарченко пропал в 2006 году, когда уехал в Агаповку на работу в тепличное хозяйство. Обнаружен был в 2019 году в психиатрической больнице в городе Пинске. Девять лет назад его задержали в Беларуси после пересечения границы с Украиной. Был помещен в СИЗО на два месяца, где у него случился нервный срыв, и затем оказался в психиатрической больнице. Мужчина страдает частичной потерей памяти.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой истории?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU