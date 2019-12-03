Алексей Текслер сообщил о запуске авиарейсов из Челябинска в дальние страны
Глава региона в здании нового терминала челябинского аэропорта провел совещание по развитию воздушной гавани в Челябинске. Краткими итогами губернатор поделился в своем инстаграм.
Во-первых, в течение первого полугодия 2020 года появится новый аэродром, который сможет принимать суда любого класса в любую погоду. У аэродрома будет третья, высшая, категории ИКАО. Челябинский аэродром станет шестым в стране в этой категории и первым — на Урале и в Сибири.
Еще одна новость: «Будет расширен сектор международных авиалиний и пункт пропуска через границу. Аэропорт может и должен стать важным транспортным узлом, — сообщил губернатор.
А задачи глава региона поставил следующие:
- Новые внутренние рейсы. В этом году правительство области субсидирует девять межрегиональных маршрутов. Вырастет их частота. В следующем году Челябинск свяжется с Волгоградом, Омском и Нижним Новгородом. Челябинцы просят пустить самолеты в Уфу и Калининград. «Работаем над этим», — пояснил губернатор.
- Новые международные рейсы 2020 года — это Греция и Вьетнам. «Возможны и другие маршруты», — отметил губернатор.
Железнодорожное сообщение — еще один принципиальный момент. Во всех крупных городах добраться до аэропорта можно не только автомобильным транспортом, но и комфортабельной электричкой.
«Вместе с РЖД готовим проект запуска электропоезда до аэропорта», — пояснил Текслер.
Кроме того, проектируется новая автодорога — широкая, с современным освещением. «Проектные работы уже начались», — прокомментировал губернатор.
А еще в планах региональной власти — удобное автобусное сообщение. Автобусы должны ждать пассажиров и ночных рейсов. «Рейсы появятся в рамках новой Челябинской транспортной схемы», — поясняет Алексей Текслер.
Главная задача — создание базовой региональной авиакомпании.
ИСТОЧНИК KP.RU