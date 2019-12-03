Алексей Текслер сообщил о запуске авиарейсов из Челябинска в дальние страны

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-03T09:58:53+03:00

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Глава региона в здании нового терминала челябинского аэропорта провел совещание по развитию воздушной гавани в Челябинске. Краткими итогами губернатор поделился в своем инстаграм.

Во-первых, в течение первого полугодия 2020 года появится новый аэродром, который сможет принимать суда любого класса в любую погоду. У аэродрома будет третья, высшая, категории ИКАО. Челябинский аэродром станет шестым в стране в этой категории и первым — на Урале и в Сибири.

Еще одна новость: «Будет расширен сектор международных авиалиний и пункт пропуска через границу. Аэропорт может и должен стать важным транспортным узлом, — сообщил губернатор.

А задачи глава региона поставил следующие:

- Новые внутренние рейсы. В этом году правительство области субсидирует девять межрегиональных маршрутов. Вырастет их частота. В следующем году Челябинск свяжется с Волгоградом, Омском и Нижним Новгородом. Челябинцы просят пустить самолеты в Уфу и Калининград. «Работаем над этим», — пояснил губернатор.

- Новые международные рейсы 2020 года — это Греция и Вьетнам. «Возможны и другие маршруты», — отметил губернатор.

Железнодорожное сообщение — еще один принципиальный момент. Во всех крупных городах добраться до аэропорта можно не только автомобильным транспортом, но и комфортабельной электричкой.

«Вместе с РЖД готовим проект запуска электропоезда до аэропорта», — пояснил Текслер.

Кроме того, проектируется новая автодорога — широкая, с современным освещением. «Проектные работы уже начались», — прокомментировал губернатор.

А еще в планах региональной власти — удобное автобусное сообщение. Автобусы должны ждать пассажиров и ночных рейсов. «Рейсы появятся в рамках новой Челябинской транспортной схемы», — поясняет Алексей Текслер.

Главная задача — создание базовой региональной авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU