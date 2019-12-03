Челябинка в 33 года стала чемпионкой мира по бодифитнесу

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-03T12:21:44+03:00

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Турнир в Братиславе собрал лучших спортсменов со всей планеты. Инструктор по фитнесу, персональный тренер из Челябинска Татьяна Мандолина не оставила шансов своим соперницам, покорив судей идеальными формами и ярким выступлением.

На чемпионате мира по фитнесу в Словакии в номинации бодифитнес Татьяна Мандолина завоевала золотую медаль, а вместе с ней и звание «Мастер спорта международного класса».

— Татьяна начала заниматься фитнесом и бодибилдингом с 13 лет в Центре творчества детей и юношества Центрального района Челябинска. Выигрывала различные турниры, становилась призером чемпионатов и первенств России. Но после замужества и рождения ребенка — сейчас ее сыну шесть лет — ушла из спорта. Только год назад решила вернуться к тренировкам. И сразу пошли результаты. Недавно на турнире Арнольд Классик в Испании Мандолина завоевала серебряную медаль, и вот теперь «золото» на чемпионате мира. Таня с детства в спорте, и это, даже после «простоя», позволило ей вернуть хорошую форму, — подчеркнула первый тренер Татьяны, одна из руководителей челябинской областной федерации бодибилдинга Юлия Гуськова.

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ИСТОЧНИК KP.RU