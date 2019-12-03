В Челябинской области под откос мог уйти железнодорожный состав
ЧП на железнодорожном перегоне «Потанино — Козырево» случилось 29 ноября. В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте сообщил, что на участке похитили рельсы.
На месте полицейские обнаружили на снегу свежие следы шин и обуви. Силовики, как следопыты, пошли по пути возможного похитителя. Следы привели к частному дому в поселке Потанино. Возле дома эксперты сличили следы от протектора шин с теми, что были на месте похищения рельсов: все совпало. Да и отпечатки обуви оказались идентичны.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, похитителем оказался 21-летний жилец частного дома. Он украл три отрезка рельсов длиной по три метра каждый и сдал в пункт приема металлолома. Ущерб железнодорожного предприятия оценил в четыре тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU