К концу недели на Южном Урале установится температура выше нормы

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-03T13:27:50+03:00

На Южном Урале на этой неделе ожидается плюсовая температура. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Гидрометцентр сообщил прогноз погоды на эту неделю в Челябинской области. Синоптики ожидают потепление.

Ночью во вторник, 3 декабря, будет -11...-16, в низинах холоднее до -21 градуса.

Днем в среду, 4 декабря, -4...-9 градуса. Ветер будет порывистый, до 13 метров в секунду, южного, юго-восточного направления. Кое-где на Урале будет возможность увидеть такое красивое погодное явление, как изморозь.

Ночью в среду будет -8...-13, а днем в четверг — -3...-8. Тем, кто ждет снега, удастся понаблюдать и порадоваться небольшому снегопаду. А в ночь на пятницу холодные температуры сохранятся. Будет до минус 12...-17. Однако уже 6 декабря ожидается потепление. Днем будет от -4 до +1 градуса.

Средние температуры воздуха в декабре на Южном Урале -12...-14 градусов. Но разброс в теплые и холодные года может быть существенным: от -6...-8 градусов до -22...-25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU