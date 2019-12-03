2019-12-03T13:39:50+03:00
Общество

В Челябинской области может начаться выпуск лекарств для онкобольных

Губернатор Алексей Текслер встретился с представителями дочерней компании ГК «Росатом»
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Алексей Текслер заинтересован в открытии на Южном Урале фармпроизводства по выпуску лекарств для онкобольных. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер заинтересован в открытии на Южном Урале фармпроизводства по выпуску лекарств для онкобольных. Фото: gubernator74.ru
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Во вторник, 3 декабря, глава региона Алексей Текслер и генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Александр Шибанов обсудили перспективы развития ядерной медицины и возможность открытия на Южном Урале фармпроизводства по выпуску лекарств для онкобольных.

Темы для нашей области важные. В регионе сосредоточено много промпроизводств. Потому есть проблема онкологических заболеваний.

— С одной стороны, территория нуждается в развитии этого направления медицины — оно магистральное с точки зрения лечения онкологических заболеваний. Росатом работает в области и тоже заинтересован в развитии новых технологий. Не секрет, что изотопы производятся у нас, а препараты — в других странах. Мы заинтересованы в том, чтобы появилось такое производство в Челябинской области, тем более база и основа для этого есть, — отметил Алексей Текслер.

Гендиректор «Русатом Хэскеа» Александр Шибанов сообщил, что у компании есть проекты, которые можно претворить и на Южном Урале.

— Важно создать четкое взаимодействие между производителями (нами) и потребителями продукции (медицинским сообществом). Мы мы готовы двигаться в этом направлении. В Росатоме есть дивизион «Наука и инновация», который занимается в том числе и созданием продукции, медицинских препаратов, есть желание один из таких центров создать в Санкт-Петербурге на базе радиоинститута. Но нам ничего не мешает «запараллелить» этот процесс. Мы, как интеграторы, также готовы поддержать эту инициативу, — сказал Шибанов.

На встрече была достигнута договоренность проработать вопрос возможного открытия в области производства препаратов для лечения онкозаболеваний. Губернатор поручил своему первому заместителю Ирине Гехт наладить взаимодействие с представителями Росатома, компанией АО «Русатом Хэлскеа» также для претворения в жизнь других проектов, в том числе образовательных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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