Челябинская область признана одной из лучших по сувенирам для туристов в России
Конкурс «Туристический сувенир — 2019» завершился в Саратове. По итогам федерального рейтинга Челябинская область заняла 10 место из 42 и набрала 97 баллов. Первое место в этом конкурсе досталось Удмуртии (635 баллов), на втором — Башкирия (330 баллов), третьей стала Бурятия (287 баллов). В десятке лучших Иркутская, Свердловская, Саратовская и Орловская области, а также Татарстан и Алтайский край. Соседние Тюменская и Курганская области оказались соответственно на 13 и 19 позиции.
2349 туристических сувениров из 66 регионов страны были представлены на конкурс. В финал вышли авторы 514 туристических сувениров из 52 регионов. Региональный отбор назывался «Большой Урал» и прошел в Екатеринбурге весной. Там было представлено 450 туристических сувениров из 9 регионов, в том числе и Челябинской области.
— К примеру, в этом году Златоуст представил на конкурс сувенирный пряник в виде ножа в стилистике знаменитой златоустовской гравюры на стали, — рассказал «Южноуральской панораме» директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов. — Жюри высоко оценило набор платков с фотопечатью из Сатки, монету с изображением Чебаркуля с метеоритом и расшитый фартук из Нагайбакского района. Южноуральцы взяли в этом конкурсе несколько призов.
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ИСТОЧНИК KP.RU