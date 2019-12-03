2019-12-03T16:36:09+03:00
Общество

Челябинская область признана одной из лучших по сувенирам для туристов в России

Южный Урал идет в рейтинге за свердловчанами и опередил Тюмень
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: сайт Южноуральская панорама.Фото: сайт Южноуральская панорама.
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Конкурс «Туристический сувенир — 2019» завершился в Саратове. По итогам федерального рейтинга Челябинская область заняла 10 место из 42 и набрала 97 баллов. Первое место в этом конкурсе досталось Удмуртии (635 баллов), на втором — Башкирия (330 баллов), третьей стала Бурятия (287 баллов). В десятке лучших Иркутская, Свердловская, Саратовская и Орловская области, а также Татарстан и Алтайский край. Соседние Тюменская и Курганская области оказались соответственно на 13 и 19 позиции.

2349 туристических сувениров из 66 регионов страны были представлены на конкурс. В финал вышли авторы 514 туристических сувениров из 52 регионов. Региональный отбор назывался «Большой Урал» и прошел в Екатеринбурге весной. Там было представлено 450 туристических сувениров из 9 регионов, в том числе и Челябинской области.

— К примеру, в этом году Златоуст представил на конкурс сувенирный пряник в виде ножа в стилистике знаменитой златоустовской гравюры на стали, — рассказал «Южноуральской панораме» директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов. — Жюри высоко оценило набор платков с фотопечатью из Сатки, монету с изображением Чебаркуля с метеоритом и расшитый фартук из Нагайбакского района. Южноуральцы взяли в этом конкурсе несколько призов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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